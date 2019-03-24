Шевченко: Гаттузо заслуживает доверия, а Пйонтека не стоит сравнивать со мной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил своему экс-партнеру Дженнаро Гаттузо и прокомментировал способности нападающего Кшиштофа Пйонтека.

"Рино вернул фанатам энтузиазм. Он очень подготовлен, и прошли годы, когда Милан снова начал серьезно бороться за попадание в Лигу чемпионов. Гаттузо заслуживает много доверия, которое ему оказывают директора Леонардо и Паоло Мальдини.

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Они подписали Пйонтека в январе, и он показывает себя как прекрасный нападающий. Я видел сравнения его со мной, но у нас разные характеристики, и он идет своим путем", – сказал Шевченко Tuttosport.