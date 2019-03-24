Шевченко: Гаттузо заслуговує довіри, а Пйонтека не варто порівнювати зі мною

Інтерв’ю — 17:00 1897
-
"Тут заробляють по 100 тисяч євро". Інтерв'ю найкращого бомбардира чемпіонату Люксембургу, який ставить на Україну
-
Фонсека: Після матчу проти Португалії я вірю, що Україна обійде СербіюЄвро-2020 — 16:38 739
-
Україна – Північна Македонія: відеоогляд першої перемоги Ротаня – 3 красиві голи і вторгнення черепах на полеЗбірна України U-21 — 15:47 915
-
Португалія – Україна: матч відвідали скаути Атлетіко, Ювентуса, Мілана та ще низки клубів ЄвропиЄвро-2020 — 14:54 2616
-
Шахтар гальмує розвиток молодих футболістів, – ШевчукУкраїна — 13:09 2396