Шевченко: Гаттузо заслуговує довіри, а Пйонтека не варто порівнювати зі мною

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловив своєму екс-партнеру Дженнаро Гаттузо та прокоментував здібності нападника Кшиштофа Пйонтека.

"Ріно повернув фанатам ентузіазм. Він дуже підготовлений, і пройшли роки, коли Мілан знову почав серйозно боротись за потрапляння в Лігу чемпіонів. Гаттузо заслуговує багато довіри, яку йому надають директори Леонардо та Паоло Мальдіні.

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Вони підписали Пйонтека в січні, і він показує себе як прекрасний нападник. Я бачив порівняння його зі мною, але у нас різні характеристики, і він іде своїм шляхом", – сказав Шевченко Tuttosport.