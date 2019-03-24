toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЄВРО-2020 НІДЕРЛАНДИ - НІМЕЧЧИНА ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ

Шевченко: Гаттузо заслуговує довіри, а Пйонтека не варто порівнювати зі мною

16:25 287 Читать на русском
Шевченко: Гаттузо заслуговує довіри, а Пйонтека не варто порівнювати зі мною
Дженнаро Гаттузо та Андрій Шевченко / Sky Sport

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловив своєму екс-партнеру Дженнаро Гаттузо та прокоментував здібності нападника Кшиштофа Пйонтека.

"Ріно повернув фанатам ентузіазм. Він дуже підготовлений, і пройшли роки, коли Мілан знову почав серйозно боротись за потрапляння в Лігу чемпіонів. Гаттузо заслуговує багато довіри, яку йому надають директори Леонардо та Паоло Мальдіні.

Андрій Шевченко – про місце зберігання "Золотого м'яча", найкращого гравця світу та можливе повернення в політику

Вони підписали Пйонтека в січні, і він показує себе як прекрасний нападник. Я бачив порівняння його зі мною, але у нас різні характеристики, і він іде своїм шляхом", – сказав Шевченко Tuttosport.

Теги
Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Мілан Мілан Італія Андрій Шевченко Андрій Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
1
хв
Нідерланди
21:45
Німеччина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук