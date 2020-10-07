27-летний вратарь присоединится к сборной Украины в Киеве 8 октября, после возвращения "сине-желтых" из Франции, где команда Андрея Шевченко сегодня проведет товарищеский матч против местной сборной, сообщает официальный сайт УАФ.

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Ранее Никита неоднократно получал приглашения в состав главной команды страны, однако так и не сумел в ней дебютировать. Последний раз он участвовал в сборе "сине-желтых" в июне 2017 – перед игрой отбора ЧМ-2018 с Финляндией.

Напомним, что ранее три вратаря сборной – Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив – поочередно получили положительные результаты тестов на наличие COVID-19. Таким образом, в распоряжении Андрея Шевченко остался только голкипер Динамо Георгий Бущан. Резервным вратарем на матч против Франции пришлось заявить ассистента главного тренера Александра Шовковского.

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