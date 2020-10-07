27-річний воротар приєднається до збірної України в Києві 8 жовтня, після повернення "синьо-жовтих" із Франції, де команда Андрія Шевченка сьогодні проведе товариський матч проти тамтешньої збірної, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Раніше Микита неодноразово отримував запрошення до складу головної команди країни, однак так і не зумів у ній дебютувати. Востаннє він брав участь у зборі "синьо-жовтих" у червні 2017 року – перед грою відбору ЧС-2018 із Фінляндією.

Нагадаємо, що раніше три воротарі збірної – Андрій Пятов, Андрій Лунін та Юрій Паньків – почергово отримали позитивні результати тестів на наявність COVID-19. Таким чином, у розпорядженні Андрія Шевченка залишився лише голкіпер Динамо Георгій Бущан. Резервним воротарем на матч проти Франції довелося заявити асистента головного тренера Олександра Шовковського.

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