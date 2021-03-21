Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко решил доукомплектовать национальную команду 23-летним форвардом СК Днепр-1 Артемом Довбиком, сообщает официальный сайт УАФ.

"Квалифицироваться на ЧМ, а на Евро запомниться надолго": Воробей ожидает от сборной Украины исторического результата

Такое решение вызвано мышечными повреждениями динамовцев Артема Беседина и Виктора Цыганкова, из-за которых эти игроки не смогут помочь сборной в мартовских матчах. В свое время Артем уже получал приглашение в национальную команду, в частности, перед матчами отбора к чемпионату мира 2018 года, однако, пока так и не дебютировал за "сине-желтых".

Кроме вышеупомянутых футболистов не поможет команде Тарас Степаненко (который еще не восстановился после травмы), а также Игорь Харатин и Виктор Корниенко, которые ранее получили положительные ПЦР-тесты. Таким образом, в списке – 29 футболистов, которые в понедельник, 22 марта, должны прибыть к месту расположения "сине-желтых" (в столичном отеле "Опера"). Утром все члены главной команды сдадут тесты на COVID-19, а после обеда, после получения результатов, соберутся вместе для подготовки к мартовским матчам.

Напомним, сборная Украины начнет отбор на чемпионат мира 2022 года гостевым матчем против Франции (24 марта). Затем запланированы две домашние встречи – 28 марта против Финляндии и 31-го – против Казахстана.

Унікальний солдат Динамо: чому Луческу робить ставку на Буяльського, а Шевченко вперто не бачить його у збірній