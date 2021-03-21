"Квалифицироваться на ЧМ, а на Евро запомниться надолго": Воробей ожидает от сборной Украины исторического результата
Экс-звезда Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей верит, что 2021-й год станет для подопечных Андрея Шевченко одним из самых успешных в истории.
"В нынешнем году я жду от сборной Украины исторического результата. Поясню. В нашей сборной сейчас собрался очень хороший коллектив с сильным подбором футболистов, многие из которых находятся на пике своих возможностей.
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Это обязательно нужно использовать. Большинство ребят, выступающих за рубежом, играют в основе своих команд. В сборной сейчас та атмосфера, которая позволяет решать максимальные задачи. Если кто-то даже по каким-то причинам пропускает поединок, у Андрея Шевченко есть из кого выбирать. Поэтому я очень хочу и надеюсь на то, что "сине-желтые" в своей группе квалифицируются на чемпионат мира с первого места. А на предстоящем Евро выступят так, чтобы нашу команду запомнили надолго. Только очень важно, чтобы в 2021 году коронавирус не внес свои коррективы в соревновательный процесс", – сказал Воробей в комментарии изданию Zbirna.com.
Напомним, сборная Украины начнет отбор на чемпионат мира гостевым матчем против Франции (24 марта). Затем запланированы две домашние встречи – 28 марта против Финляндии и 31-го – против Казахстана.
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