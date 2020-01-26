Шевченко должен давать дорогу молодым форвардам, – Федорчук назвал игроков, которые могут заменить Яремчука и Беседина

Известный тренер Олег Федорчук убежден, что наставник сборной Украины Андрей Шевченко должен обратить внимание на молодых форвардов, которые способны заменить Романа Яремчука и Артема Беседина.

"Для Андрея Шевченко начало 2020 года вышло тревожным. Форвард Роман Яремчук получил травму ахилла. Такой тип травм очень сложный и требует длительного восстановления. Это серьезная потеря для сборной. Другой форвард, Артем Беседин, отстранен от футбола. Ему может грозить дисквалификация на четыре года.

Шевчук выделил нескольких игроков, которые могут заменить Беседина и Яремчука в сборной Украины

В этой ситуации не стоит забывать, что Украина – победитель молодежного Кубка мира-2019. Сборная нашего уровня должна давать дорогу молодым игрокам – Назарию Русину, Даниилу Сикану. На примере норвежца Холанда видим, что они уже готовы решать вопросы", – цитирует Федорчука dynamo.kiev.ua со ссылкой на gazeta.ua.

Напомним, Роман Яремчук перенес операцию на ахиле и пропустит минимум 2 месяца. Что касается Беседина, то рассмотрение его дела с проваленным допинг-тестом назначено на 27 февраля.

Сборная Украины получила проблемы в атаке незадолго до Евро-2020 – кем Шевченко может заменить лидера