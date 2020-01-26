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Шевченко повинен давати дорогу молодим форвардам, – Федорчук назвав гравців, які можуть замінити Яремчука і Бєсєдіна

14:38 771 Читать на русском
Шевченко повинен давати дорогу молодим форвардам, – Федорчук назвав гравців, які можуть замінити Яремчука і Бєсєдіна
Данило Сікан / ФК Шахтар

Відомий тренер Олег Федорчук переконаний, що наставник збірної України Андрій Шевченко має звернути увагу на молодих форвардів, які здатні замінити Романа Яремчука та Артема Бєсєдіна.

"Для Андрія Шевченка початок 2020 року вийшов тривожним. Форвард Роман Яремчук отримав травму ахілла. Такий тип травм дуже складний і вимагає тривалого відновлення. Це серйозна втрата для збірної. Інший форвард, Артем Бесєдін, відсторонений від футболу. Йому може загрожувати дискваліфікація на чотири роки.

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У цій ситуації не варто забувати, що Україна – переможець молодіжного Кубка світу-2019. Збірна нашого рівня повинна давати дорогу молодим гравцям – Назарію Русину, Данилу Сікану. На прикладі норвежця Холанда бачимо, що вони вже готові вирішувати питання", – цитує Федорчука dynamo.kiev.ua з посиланням на gazeta.ua.

Нагадаємо, Роман Яремчук переніс операцію на ахіллі і пропустить мінімум 2 місяці. Щодо Бєсєдіна, то розгляд його справи з проваленим допінг-тестом призначений на 27 лютого.

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