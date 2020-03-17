toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Евро-2020
КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шевченко отреагировал на решение перенести Евро-2020

22:24 78 Читати українською
Шевченко отреагировал на решение перенести Евро-2020
Андрей Шевченко / Сайт УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение УЕФА отказаться проводить Евро-2020 летом этого года.

"Я очень поддерживаю это решение. Спорт должен отойти в сторону, когда речь идет об угрозе здоровью или даже жизни людей.

"Збірна України за рік не постаріє": Мирон Маркевич – про перенесення Євро-2020 і як оберігається від коронавірусу

Это вызовет неудобства, но мы должны осознавать, что это всемирная проблема. И только совместными усилиями ее можно преодолеть", – приводит слова Шевченко официальный Instagram УАФ.

Напомним, УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА

blog_ava
УАФ объявила официальное решение о дальнейшей судьбе УПЛ и Кубка Украины
19:00
802
Теги
Украина Украина Андрей Шевченко Андрей Шевченко Евро-2020
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
13
мин
Бавария
22:00
Челси
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук