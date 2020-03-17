Шевченко отреагировал на решение перенести Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение УЕФА отказаться проводить Евро-2020 летом этого года.

"Я очень поддерживаю это решение. Спорт должен отойти в сторону, когда речь идет об угрозе здоровью или даже жизни людей.

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Это вызовет неудобства, но мы должны осознавать, что это всемирная проблема. И только совместными усилиями ее можно преодолеть", – приводит слова Шевченко официальный Instagram УАФ.

Напомним, УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса COVID-19. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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