"Пуля меня пока обошла стороной. Но в современной войне пуля – не самый главный враг. Большинство ранений от осколков или прямого артиллерийского попадания, минометного, гранатометного, какого угодно. К сожалению, не только ранений – 200-х в результате этого. Такого счастья мне тоже не хочется. Но пережить это пришлось.

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Было ранение, но восстановился. Критических потерь функций нет. Как новый ты не будешь – к сожалению, это факт. Что-то еще надо дорабатывать. Но по военным меркам здоров, что бык. На самом деле мне повезло, считаю. Шесть точек, четыре обломка вытаскивали, две операции – поверьте, это шикарно. Ничего критического не задело. По сравнению с тем, что у людей случается...

Получил ранение во время захода на позицию. Там просто очень сложная позиция. Даже не удержание, а заход. Это Белогоровка. Во-первых, квест – заехать в Белогоровку с нашей стороны, это медленный-медленный спуск. Примерно 6,5 км дороги, которая полностью простреливается. На этом заходе и выходе из Белогоровки, к сожалению, достаточно людей получили ранения, есть потери.

Есть простые позиции, а есть несколько позиций на высоте – там, в основном, стоят эти п*дары. Позиция, на которую мы шли – под горку почти 2 км. Другая – безопаснее, но значительно длиннее. Поднимаешься, но ситуативно могут обстреливать уже по этой дороге. Где-то с середины нас начали "крыть". Затем ныряешь в бетонную трубу, ползешь метров 30-40. Потом перед тобой поле длиной 180 м. Казалось бы, немного, но это поле, без холмов. И оно прямо напротив позиций п*даров. И тебя кроют всем, чем угодно. Могут и не крыть, разное случается. Можно по-чистому, очень аккуратно зайти. Это как повезет.

Нам устроили королевский прием – минометы, АГС, пулеметы. Меня ранили на серединке этой дороги. Шансы были очень неприкольные. Повезло. А парень, который был со мной, просто молодец – летел как птица. Бежал, пришел первым. Думал, он чисто дошел, но когда сам дополз, то заметил, что его ранили где-то меньше чем за 10 метров до позиций. У меня шесть дырок, у него одна. Но мои шесть дырок можно не считать, по сравнению с тем, что у него. Он тоже будет выздоравливать, он молодец, все будет хорошо.

На войне, конечно, есть такие вещи, как правила безопасности, которые надо соблюдать. А есть еще везение, банальное везение. Потому что много вещей случается. Разорвался там снаряд, мина – неподалеку люди. Обломками их не посекло. Один человек стоял ближе к месту взрыва, другой – дальше. Причем нормальная между ними разница. Кто стоял дальше – получил очень жесткую контузию, а другой – легкую. Вроде контузия, у тебя же ничего не сломалось, но это такая жесть", – рассказал Моралес в программе "ТаТоТаке".

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