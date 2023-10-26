"Куля мене поки оминула. Але в сучасній війні куля – не найголовніший ворог. Більшість поранень від уламків або прямого артилерійського влучання, мінометного, гранатометного, якого завгодно. На жаль, не тільки поранень – 200-х внаслідок цього. Такого щастя мені теж не хочеться. Але пережити це довелося.

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Було поранення, але відновився. Критичних втрат функцій немає. Як новий ти не будеш – на жаль, це факт. Щось ще треба доробляти. Але за військовими мірками здоровий, що бик. Насправді мені пощастило, вважаю. Шість точок, чотири уламки витягували, дві операції – повірте, це шикарно. Нічого критичного не зачепило. Порівняно з тим, що в людей трапляється...

Отримав поранення під час заходу на позицію. Там просто дуже складна позиція. Навіть не утримання, а захід. Це Білогорівка. По-перше, квест – заїхати в Білогорівку з нашого боку, це повільний-повільний спуск. Приблизно 6,5 км дороги, яка повністю прострілюється. На цьому заходженні та виході з Білогорівки, на жаль, достатньо людей зазнали поранень, є втрати.

Є простіші позиції, а є декілька позицій на висоті – там, переважно, стоять ті п*дари. Позиція, на яку ми йшли – під гірку майже 2 км. Інша – безпечніша, але значно довша. Підіймаєшся, але ситуативно можуть обстрілювати вже по цій дорозі. Десь з середини нас почали "крити". Потім пірнаєш в бетонну трубу, повзеш метрів 30-40. Потім перед тобою поле довжиною 180 м. Здавалося б, небагато, але це поле, без пагорбів. І воно прямо навпроти позицій п*дарів. І тебе криють всім, чим завгодно. Можуть і не крити, різне трапляється. Можна по-чистому, дуже акуратно зайти. Це як пощастить.

Нам влаштували королівський прийом – міномети, АГС, кулемети. Мене поранили на серединці цієї дороги. Шанси були дуже неприкольні. Пощастило. А хлопець, який був зі мною, просто молодець – летів як птах. Біг, прийшов першим. Думав, він чисто дійшов, але коли сам доповз, то помітив, що його поранили десь менше як за 10 метрів до позицій. У мене шість дірок, у нього одна. Але мої шість дірок можна не рахувати, порівняно з тим, що в нього. Він теж буде одужувати, він молодець, все буде добре.

На війні, звісно, є такі речі, як правила безпеки, яких треба дотримуватися. А є ще везіння, банальне везіння. Бо багато речей трапляється. Розірвався там снаряд, міна – неподалік люди. Уламками їх не посікло. Одна людина стояла ближче до місця вибуху, інша – далі. Причому нормальна між ними різниця. Хто стояв далі – отримав дуже жорстку контузію, а інший – легеньку. Ніби контузія, у тебе ж нічого не зламалося, але це така жесть", – розповів Моралес у програмі "ТаТоТаке".

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