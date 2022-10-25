Степан Томас, который летом возглавил тираспольцев после Юрия Вернидуба, не продержался в должности даже до зимы. Хорватский специалист сам подал в отставку, сообщает официальный сайт Шерифа.

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В заявлении пресс-службы клуба причиной такого решения тренера называют поражение от Петроклуба (главного конкурента Шерифа в нынешнем сезоне). "Кажется, игроки думали о матче в Манчестере, не было концентрации. Это моя ошибка", – сказал Франк.

Стоит отметить, что в национальном чемпионате Шериф уверенно лидирует, потерпев лишь одно поражение за 12 туров. В то же время в Лиге Европы дела намного хуже. Команда, которая в прошлом году зажигала в ЛЧ, оказалась в шаге от вылета в Лигу конференций. Свой следующий матч Шериф проведет уже в четверг – против Манчестер Юнайтед в рамках 5-го тура Лиги Европы.

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