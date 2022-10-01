Центральный полузащитник Рифет Капич может продолжить карьеру в Кривбассе, сообщает Telegram-канал "Бей-беги".

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По информации источника, криворожцы близки к подписанию соглашения с 27-летним босницей.

Напомним, Капич – воспитанник Сараево. Успел поиграть за хорватскую Истру 1961, чешский Варнсдорф, словенскую Горицу, швейцарский Грассхоппер, молдавский Шериф (дважды) и немецкий Падерборн. Последним его клубом было Сараево, которое он покинул в августе в статусе свободного агента.

К слову, Вернидубу хорошо знаком стиль игры Рифета – в сезоне 2020/21 боснец выступал в Шерифе под руководством украинского специалиста. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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