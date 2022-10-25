Шериф звільнив головного тренера – наступник Вернидуба кинув команду за два дні до матчу з Манчестер Юнайтед
Флагману молдовського футболу доведеться екстрено шукати нового наставника для команди.
Степан Томас, який влітку очолив тираспольців після Юрія Вернидуба, не протримався на посаді навіть до зими. Хорватський фахівець сам подав у відставку, повідомляє офіційний сайт Шерифа.
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У заяві прес-служби клубу причиною такого рішення тренера називають поразку від Петроклуба (головного конкурента Шерифа в нинішньому сезоні). "Здається, гравці думали про матч у Манчестері, не було концентрації. Це моя помилка", – сказав Франк.
Варто зауважити, що у національному чемпіонаті Шериф впевнено лідирує, зазнавши лише однієї поразки за 12 турів. Водночас у Лізі Європи справи набагато гірші. Команда, яка торік запалювала в ЛЧ, опинилася за крок до вильоту в Лігу конференцій. Свій наступний матч Шериф проведе вже у четвер – проти Манчестер Юнайтед в рамках 5-го туру Ліги Європи.