Степан Томас, який влітку очолив тираспольців після Юрія Вернидуба, не протримався на посаді навіть до зими. Хорватський фахівець сам подав у відставку, повідомляє офіційний сайт Шерифа.

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У заяві прес-служби клубу причиною такого рішення тренера називають поразку від Петроклуба (головного конкурента Шерифа в нинішньому сезоні). "Здається, гравці думали про матч у Манчестері, не було концентрації. Це моя помилка", – сказав Франк.

Варто зауважити, що у національному чемпіонаті Шериф впевнено лідирує, зазнавши лише однієї поразки за 12 турів. Водночас у Лізі Європи справи набагато гірші. Команда, яка торік запалювала в ЛЧ, опинилася за крок до вильоту в Лігу конференцій. Свій наступний матч Шериф проведе вже у четвер – проти Манчестер Юнайтед в рамках 5-го туру Ліги Європи.

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