Третья официальная дуэль команд в еврокубках. Матч, как и онлайн-трансляция Шериф – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Ранее "горняки" встречались с 19-кратным чемпионом Молдовы в квалификации Лиги чемпионов. В 2003 году Шахтер под руководством Бернда Шустера переиграл Шериф дома (2:0) и разошелся миром (0:0) в гостях. Сегодня о ничьей думать уже нельзя было, ведь впереди сложнейшие дуэли с Реалом и Интером. Донецкий клуб является одним из самых неудобных противников для Юрия Вернидуба. Нынешний наставник Шерифа за 23 матча против Шахтера сумел победить лишь трижды, потерпев 19 поражений.

Шериф – Шахтер: онлайн-трансляция матча ЛЧ

В то же время в Молдове 55-летний украинский тренер переживает своеобразный пик карьеры. Еще нигде Вернидуб не показывал такой впечатляющей статистики: 26 побед и лишь два поражения за 32 матча, 104 забитых гола против 17 пропущенных. Экс-наставник Зари сумел привести Шериф к дебюту на групповой стадии Лиги чемпионов. Это также премьера и для главного тренера "горняков" Роберто Де Дзерби, который ранее возглавлял клубы поскромнее и не попадал в ЛЧ.

Шериф – Шахтер: видео гола – Адама Траоре шокировал "горняков"

Обмен очень уж неточными ударами метров с 30. У Шерифа попытался словить удачу Аддо, у Шахтера – Тете. Фернандо неплохо заходил в штрафную, но отдал на Педриньо, который откровенно завозился и потерял перспективную возможность. Вернидуб пытается раскрыть высокую оборону Де Дзерби дальними забросами своих центрбеков и быстрыми крайками. Гости пробуют расшатывать массированную оборону быстрыми перемещениями мяча с фланга на фланг.

WHAT. A. GOAL!



Adama Traore volleys debutants ahead ️

First ever Champions League goal for Sheriff #UCL pic.twitter.com/u8Yq7wadif — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2021

Настоящее безумие на 16 минуте. Тете бездарно привез контратаку на чужой половине. Кристиано Силва стремительно прорвался по левому флангу и подал. Матвиенко стал далеко не первым из "горняков", кто упал на ровном месте. Адама Траоре (не путать с испанцем из Вулверхэмптона) с лета прошил Пятова, который почему-то приседая не очень уверенно выставил руки – снаряд летел сильно, но прямо в капитана Шахтера! Попытка обострения дальним пасом Майкона на Фернандо завершилась перехватом и еще одной контрой. Здесь уже удару не хватило мощности.

Просто возит команда Вернидуба. Пока Шахтер катает вату, сборная легионеров из Тирасполя спокойно проводит контрвыпад за контрвыпадом. Все завершаются опасными ударами. Ужасные "горняки" в первые 25 минут: 2:7 по ударам уступают, хотя держат мяч 76% времени. Никакого намека на моменты гостей, лидеров атаки которых разумно и плотно перекрывают соперники. Трудновато без Соломона, Фернандо – это не совсем то. И все же бразилец красавец. Сначала отборолся на своей половине, а потом идеальным пасом нашел в штрафной Траоре. Атанасиадис, в отличие от Пятова, зря не приседал и круглого потянул.

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Серия перспективных угловых Шахтера, это уже ближе к какому-то смыслу, но все еще далеко до того, чтобы сравнять. Сколько же падают игроки обеих команд. Это шанс – как привезти себе неприятности, так и подловить соперника. Айтекин свистит, пора идти на перерыв. Атакующий хавбек сборной Люксембурга Себастьен Тилль за каких-то 25 минут создал 4 голевых момента. Столько остроты не сумел принести ни один другой игрок в первый день ЛЧ. Марлос заменил Тете уже в перерыве. Справедливо.

Выход Марлоса значительно обострил игру. Моменты были у Педриньо, Марлона, Фернандо. Сам Марлос тоже не переиграл голкипера. А забили хозяева. Янсане заменил Коловоса, получившего повреждение, и наказал провальный центр защиты Шахтера во второй раз. Тот самый Кристиано снова прошел и выдал конфетный пас под расстрел. Где гулял Додо и что такое подстраховка в исполнении "горняков"? Риторических вопросов сегодня слишко много. Похоже, Де Дзерби вовсе не подготовился к такому футболу Вернидуба или откровенно недооценил своего визави. Мудрик и Патрик вместо Фернандо и Антонио на 67-й.

Стабильно разрывает Шериф на контратаках. Траоре с рикошетом от защитника едва не забросил третий снаряд в ворота. Мудрика бросили в прорыв, но Михаил заработал лишь угловой. Молодой украинец так принял мяч у чужой штрафной, что организовал быстрый выпад на свои ворота. Шериф выбегал с преимуществом по игрокам 4 на 2, Пятов парировал удар Кастаньеды, а Марлос подстраховал на добивании – иначе быть бы 3:0.

С 21 удара "аж" 4 в створ ворота Атанасиадиса. Шериф из 11 попыток выжал 4 попадания. У команд равное количество выстрелов из пределов штрафной (по 7). Вся атакующая игра Шахтера на финише встречи сводится к стандартам и бессмысленным навесам – кем они там собираются верховую борьбу выигрывает то у гренадеров Вернидуба? Ужасающие разрывы между линиями Шахтера в концовке. Отсутствие характера и желания что-то менять. Здесь сколько ни добавляй минут, все будет мало. Шериф добывает вполне заслуженную победу.