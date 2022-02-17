Новая встреча Юрия Вернидуба с Брагой. Ранее украинский тренер во главе Зари выбивал четвертую силу Португалии в квалификации ЛЕ. Матч, как и онлайн-трансляция Шериф – Брага на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Для чемпиона Молдовы это была первая официальная игра более чем за 2 месяца. Шериф выбил Шахтер из еврокубков, заняв 3 место на групповом этапе Лиги чемпионов. Португальцы же финишировали вторыми в своем квартете ЛЕ. Зимой команда Вернидуба потеряла сразу пять игроков основы (плюс дисквалифицированный капитан Дуланто). Таким образом, выпала вся линия обороны, пропустившая от Реала и Шахтера на старте ЛЧ всего 1 гол. Среди проданных бразильский фулбек Кристиано, оформивший 3 ассиста в поединках с испанцами и украинцами.

Шериф – Брага: онлайн-трансляция матча ЛЕ – Вернидуб против давних знакомых

Янсане, голом добивший Шахтер на этом же поле, нанес первый удар на 6 минуте. Форвард сборной Гвинеи развернулся и пробил метров с 20 – выше. Вернидуб в фирменном эмоциональном стиле поочередно заряжает и успокаивает свою команду, когда нужно. В первые 10 минут Брага владеет мячом 65% времени, но впервые пробивает всего на 11-й. Атанасиадис спокойно справился с дальним выстрелом Медейруша. Активный 19-летний фулбек Ян Коуту очередным прорывом посадил на желтую опорника сборной Малави Чарльза Петра, ныне вышедшего в тройке центральных защитников. Со стандарта Брага едва не открыла счет. Центрбек Оливейра стал первым, кому дали пробить из пределов штрафной, но не попал.

Гости давят все активнее. Нравится арендованный Коуту. Недаром Манчестер Сити заплатил за юного бразильца 6 миллионов евро. У Яна, к слову, 3 ассиста в чемпионате Португалии, только у Медейруша больше (6). Радельич блестящим подкатом сорвал супермомент Браги. Хирургическая работа. Если бы хоть немного ошибся, судья назначил бы пенальти. Битва первых пасов. Сначала Янсане принял на грудь заброс со своей половины, но немного отпустил мяч и отдал киперу. А спустя менее чем минуту Рикарду Орта выскочил на свидание с Атанасиадисом и пробросил в пустые ворота. Евангелу подстраховал греческого земляка, выбив снаряд с линии.

Еще несколько дальних попыток команды Вернидуба. Шериф превосходит по ударам, но совсем не хватает попаданий в створ. И вот он шанс на 39-й минуте. Яхшибоев вторым темпом мягко накидывал во вратарскую, Траоре переиграл голкипера, а находившийся в офсайде Янсане зачем-то вмешался и добил. Все же VAR проверяет ситуацию на предмет пенальти. Данни Маккели лично пересмотрел эпизод, произошедший за мгновение до отмененного взятия ворот. Андре Каштру сыграл выставленной рукой. Себастьен Тилль эффектным бильярдным ударом от штанги переиграл голкипера, который почти потянул этот пенальти.

Вот вам и Шериф, который всю зимнюю подготовку провел не на турецком либо испанском сборе, а у себя в Тирасполе. Быстрые фланги, навязывание борьбы, рывки силового форварда и вингеров никуда не подевались. Непросто Браге и перекрывать контрвыпады в переходных фазах. Стандарты молдаван тоже на уровне. Португальцы бомбят очередями из навесов в компенсированное к 1 тайму время (6 минут добавлено). Контроль мяча контролем, а Шериф вдвое чаще пробивал по воротам (6:3, в том числе 3:2 из пределов штрафной, 1,0:0,4 по ожидаемым голам).

На старте второй половины команды обменялись дальними выходами своих голкиперов. Атанасиадис сыграл поувереннее, а вот Матеус чуть не привез. Врезался 29-летний бразилец в Янсане и еще повезло, что рефери не расценили эту силовую борьбу как фол последней надежды. Шериф мало владеет мячом, но не боится играть в пас, когда появляется немного пространства. Несколько перспективных контратак запороли последним пасом. Яхшибоев отборолся и сбросил под удар. Траоре с рикошетом от плеча Каштру пробил минимально над воротами.

У Шерифа почти вдвое лучше статистика единоборств, в частности, верховых дуэлей. Моментами Брага все же находит крошки пространства для ударов, но после перерыва за половину тайма португальцы ни разу не пробили из пределов штрафной. Тройная замена от гостей. 22-летний воспитанник Барселоны Абель Руис, который летом дебютировал за главную сборную Испании, запорол хороший момент очень неудачным обводным ударом.

На 75-й было уже очень близко к ничье. Франсишку Моура, еще один джокер гостей, кивком головы прошел дуэт защитников. Атанасиадис потянул расстрельный удар, а Радельич в который уже раз подстраховал, когда соперник готовился было добить в пустые ворота. Невероятный подарок за 8 минут до конца основного времени. Бруну Родригеш поскользнулся в центре поля, и Адама Траоре промчался по открытой автостраде на встречу с голкипером. Вингер сборной Мали, понравившийся своей игрой еще на зимнем Кубке Африки, пробил между ног Матеусу. Хватаются за головы даже сами игроки Шерифа – это 2:0!

Коуту напомнил о себе, финтом обведя соперника на скорости. Ян выложил идеальный пас под удар со штрафного – Атанасиадис не без проблем парировал. Поздние замены Вернидуба. "Поджимаем", – кричал украинский тренер. И это девиз сегодняшнего матча. Шериф просто замучил фаворита своей волей к борьбе на каждом клочке поля, оставляя слишком мало места для маневров, словно постоянно удваиваясь и утраиваясь во всех зонах. Удивительно, но команда Вернидуба еще и не особенно подсела на финишном отрезке матча.

Судья прибавил 5 минут. Андре Орта получил немного пространства перед штрафной. Крайне далеко от ворот пробил игрок Браги. Победа 2:0 – солидная заявка на проход в 1/8, хотя отсутствие/наличие выездных голов теперь уже не имеет никакого значения. Очередной еврокубковый триумф Вернидуба, очень уже напомнивший победу над Шахтером здесь же и с тем же счетом. Будто бы и не меняли более половины основы. Проблемы после нескольких месяцев простоя и зимней паузы? Нет, не слыхали!