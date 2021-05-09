Полузащитник Динамо Владимир Шепелев признался, кто из игроков "сине-белых" произвел на него самое сильное впечатление своей игрой.

"Дьемерси Мбокани. В штрафной просто зверь. Все мячи его: бьет, цепля­ется, скидывает. Очень умный игрок. Не просто брал мяч и возился с ним, а играл на команду – мог и сам обыграть, и выло­жить под удар. Головой играл велико­лепно.

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Дерлис Гонсалес мне нравился. Мораес. Не зря он забил больше 100 мячей в чемпионате Украины.

Среди наших – конечно, Ярмоленко. Я его идеально понимал. С ним вообще легко найти общий язык на поле. Я знал, когда он даст на ход, куда он откроется.

И Морозюк мне нравился. Очень тех­ничный игрок. Возможно, Коля не так хорош на втором этаже и в борьбе, но снизу красавец – в любых, даже самых сложных ситуациях находил выход из-под прессинга", – рассказал Шепелев в интервью журналу "Футбол".

Напомним, Владимир – воспитанник Динамо. В текущем сезоне провел за киевскую команду 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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