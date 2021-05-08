"Могу ли я представить себя в Премьер-лиге? Могу, но в Англии силовой футбол с частыми подачами, единоборствами. Мне больше подходит технический стиль, испанский.

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Очень понравился Вильярреал. Они прекрасно контролируют мяч, каждый игрок в позиции и особо не напрягается – просто выполняет свои функции. Игра налажена четко. Против таких команд сложно играть. Ты где-то чуть выдернулся, а в твою зону уже человек открывается и ему идет передача", – сказал Шепелев в интервью журналу "Футбол".

Напомним, Владимир – воспитанник Динамо. В текущем сезоне провел за киевскую команду 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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