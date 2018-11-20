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Шелаев: Не стоит бояться подопечных Луческу, Шевченко может ставить молодежь в стартовый состав

10:38 17 Читати українською
Шелаев: Не стоит бояться подопечных Луческу, Шевченко может ставить молодежь в стартовый состав
Олег Шелаев / Фото ФК Металлист

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от спарринга против Турции.

"Если тренерский штаб сборной Украины действительно хочет проверить молодежь, то нужно, не сомневаясь, ставить этих ребят в стартовый состав. Турки, уверен, не столь серьезные оппоненты, как утверждают некоторые специалисты.

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Турция и Словакия – равные по силе команды. Бояться подопечных Луческу не стоит. Нужно помнить, что у словаков была сильная мотивация – желание взять реванш, показать себя с лучшей стороны перед новым тренером.

Результат не важен. Однако, если более детально разобраться, то для футболистов сборной Украины положительный результат предстоящего поединка будет важен в плане спортивной мотивации, для тренеров важен смысл игры, а болельщикам нужна компенсация за поражение от Словакии", – цитирует Шелаева издание Команда 1.

Товарищеский поединок Украина – Турция состоится сегодня, 20 ноября. Начало в 19:30.

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Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
8
час
:
7
мин
Турция
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Теги
Сборная Украины Украина Украина Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина - Турция Олег Шелаев Олег Шелаев Товарищеские матчи
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