Шелаєв: Не варто боятись підопічних Луческу, Шевченко може ставити молодь у стартовий склад

Колишній гравець національної збірної України Олег Шелаєв поділився очікуваннями від спарингу проти Туреччини.

"Якщо тренерський штаб збірної України дійсно хоче перевірити молодь, то потрібно, не сумніваючись, ставити цих хлопців в стартовий склад. Турки, впевнений, не настільки серйозні опоненти, як стверджують деякі фахівці.

Україна – Туреччина: анонс товариського матчу

Туреччина і Словаччина – рівні за силою команди. Боятися підопічних Луческу не варто. Потрібно пам'ятати, що у словаків була сильна мотивація – бажання взяти реванш, показати себе з кращого боку перед новим тренером.

Результат не важливий. Однак, якщо більш детально розібратися, то для футболістів збірної України позитивний результат майбутнього поєдинку буде важливий в плані спортивної мотивації, для тренерів важливий сенс гри, а вболівальникам потрібна сатисфакція за поразку від Словаччини", – цитує Шелаєва видання Команда 1.

Товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

Луческу: Вітаю Україну з виходом до вищого дивізіону Ліги націй