toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА ЛІГА НАЦІЙ НІМЕЧЧИНА - НІДЕРЛАНДИ

Шелаєв: Не варто боятись підопічних Луческу, Шевченко може ставити молодь у стартовий склад

10:35 187 Читать на русском
Шелаєв: Не варто боятись підопічних Луческу, Шевченко може ставити молодь у стартовий склад
Олег Шелаєв / Фото ФК Металіст

Колишній гравець національної збірної України Олег Шелаєв поділився очікуваннями від спарингу проти Туреччини.

"Якщо тренерський штаб збірної України дійсно хоче перевірити молодь, то потрібно, не сумніваючись, ставити цих хлопців в стартовий склад. Турки, впевнений, не настільки серйозні опоненти, як стверджують деякі фахівці.

Україна – Туреччина: анонс товариського матчу

Туреччина і Словаччина – рівні за силою команди. Боятися підопічних Луческу не варто. Потрібно пам'ятати, що у словаків була сильна мотивація – бажання взяти реванш, показати себе з кращого боку перед новим тренером.

Результат не важливий. Однак, якщо більш детально розібратися, то для футболістів збірної України позитивний результат майбутнього поєдинку буде важливий в плані спортивної мотивації, для тренерів важливий сенс гри, а вболівальникам потрібна сатисфакція за поразку від Словаччини", – цитує Шелаєва видання Команда 1.

Товариський поєдинок Україна – Туреччина відбудеться сьогодні, 20 листопада. Початок о 19:30.

Луческу: Вітаю Україну з виходом до вищого дивізіону Ліги націй

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна
до матчу
8
год
:
20
хв
Туреччина
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна - Туреччина Олег Шелаєв Олег Шелаєв Товариські матчі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
20
хв
Україна
19:30
Туреччина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук