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Луческу: Поздравляю Украину с выходом в высший дивизион Лиги наций

09:47 80 Читати українською
Луческу: Поздравляю Украину с выходом в высший дивизион Лиги наций
Андрей Шевченко и Мирча Луческу / Фото из соцсетей

Бывший тренер Шахтера, а ныне наставник сборной Турции поздравил национальную команду Украины с победой в группе Лиги наций.

"Прежде всего, поздравляю Украину с выходом в высший дивизион. Команда это заслужила.

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Я общался с Андреем Шевченко, мы оба хотим дать шанс большому количеству молодых футболистов, ведь контрольных матчей теперь мало, приходится находить время для ротации и экспериментов", – сказал Луческу в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, товарищеский поединок Украина – Турция состоится сегодня, 20 ноября. Начало в 19:30.

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Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
до матча
8
час
:
7
мин
Турция
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Теги
Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина - Турция Лига наций Мирча Луческу Мирча Луческу
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