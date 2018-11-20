Луческу: Поздравляю Украину с выходом в высший дивизион Лиги наций

Андрей Шевченко и Мирча Луческу / Фото из соцсетей

Бывший тренер Шахтера, а ныне наставник сборной Турции поздравил национальную команду Украины с победой в группе Лиги наций.

"Прежде всего, поздравляю Украину с выходом в высший дивизион. Команда это заслужила.

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Я общался с Андреем Шевченко, мы оба хотим дать шанс большому количеству молодых футболистов, ведь контрольных матчей теперь мало, приходится находить время для ротации и экспериментов", – сказал Луческу в эфире ТК Футбол 1 .

Напомним, товарищеский поединок Украина – Турция состоится сегодня, 20 ноября. Начало в 19:30.

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