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Атлетико "Оскаром" потроллил наглую симуляцию Каземиро в матче с Леванте – Карвахаль ехидно огрызнулся

10:11 12 Читати українською
Атлетико "Оскаром" потроллил наглую симуляцию Каземиро в матче с Леванте – Карвахаль ехидно огрызнулся
Каземиро / Фото AP

В Атлетико не смогли остаться в стороне скандального пенальти в матче 25-го тура Ла Лиги Леванте – Реал (1:2).

Ключевой епизод поединка случился на 78-й минуте. Хавбек Реала Каземиро резко завалился на землю в штрафной соперника симулируя удар по ноге, хотя на видео четко видно, что игрок Леванте даже не коснулся бразильца.

Арбитр поединка сразу назначил 11-метровый, не обратившись за помощью к системе видеоповторов VAR. Бейл успешно реализовал пенальти, чем и принес победу "сливочным".

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"Большое начало для ночи "Оскаров". Какой фильм выбираете вы?", – иронично высказался об инциденте официальный твиттер мадридского Атлетико. Стоит отметить, что именно этой ночью происходила церемония вручения кинопремии "Оскар" в Лос-Анджелесе.

"Советую посмотреть "В сердце Десимы" и "Ундесиму". У меня они на есть DVD", – ответил на сообщение защитник королевского клуба Данни Карвахаль (с намеком на десятую и одиннадцатую победы Реала в ЛЧ – в обоих случаях в финале Реал переигрывал Атлетико ).

После 25-ти туров чемпионата Испании Реал занимает третью строчку турнирной таблицы, отставая от Барселоны на 9 пунктов.

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Леванте - Реал Мадрид: Воскресенье 24 февраля 2019

Леванте
Матч окончен
1 : 2
Реал Мадрид
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Теги
Испания Видеоассистент арбитра (VAR) Леванте - Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль Каземиро Каземиро Атлетико Атлетико Реал Мадрид Реал Мадрид
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