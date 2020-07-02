Шеффилд уверенно победил Тоттенхэм в матче с двумя отменёнными голами "шпор"

Тоттенхэм в матче 32-го тура АПЛ потерпел выездное поражение от Шеффилда (1:3).

Перед закрытием тура в Манчестере был проведён поединок между Шеффилдом, не знавшим побед в течение трёх последних туров, и Тоттенхэмом, у которого всего одна победа за этот период. Хозяева начали активнее: на 1-й и 6-й минутах Болдок и Макголдрик стреляли в створ из-за пределов штрафной, а Макбёрни метров с 11-ти бил головой выше ворот. У "шпор" заслуживающим внимания был разве что дальний удар Сиссоко, который не стал проблемой для вратаря.

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В конце концов, на 31-й минуте "клинки" вышли вперёд усилиями Берге, принявшего передачу от Бешама с правого фланга в штрафную и расстрелявшего ближний угол. Тоттенхэм забил уже через две минуты после прорыва Моуры и отскока к Кейну, которому удалось убрать защитника и пробить в дальний, но гол отменили из-за игры рукой у Лукаса – бразилец легонько задел мяч при падении. В итоге, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Шеффилда.

Второй тайм оказался крайне сухим. Достаточно сказать, что до 84-й минуты команды провели всего три удара, а ещё один в статистику не пошел – это Кейн забил из положения вне игры, но гол не засчитали. К тому моменту хозяева уже удвоили преимущество вследствие прострела Стивенса с левого фланга под удар Муссе. Следующий момент Шеффилда произошел на 84-й минуте, добив Тоттенхэм: Берге ворвался на правый край штрафной и выкатил пас на ближнюю штангу, а Макбёрни опередил защитника и расстрелял ворота – 3:0. "Шпоры" аж на 90-й сумели забить гол престижа (отличился Кейн), но на большее гостей не хватило.

Таким образом, Шеффилд набрал 47 очков и поднялся с десятой на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Тоттенхэм, имея на один зачётный балл меньше, опустился на девятую позицию.

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