Шеффілд впевнено переміг Тоттенхем у матчі з двома скасованими голами "шпор"

Тоттенхем у матчі 32-го туру АПЛ зазнав виїзної поразки від Шеффілда (1:3).

Перед закриттям туру в Манчестері було проведено поєдинок між Шеффілдом, який не знав перемог протягом трьох турів, і Тоттенхемом, у якого всього одна перемога за цей період. Господарі розпочали активніше: на 1-й та 6-й хвилинах Болдок та Макголдрік стріляли в площину з-за меж штрафного, а Макберні метрів з 11-ти бив головою вище воріт. У "шпор" вартим уваги був хіба що дальній удар Сіссоко, який не став проблемою для воротаря.

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Зрештою, на 31-й хвилині "блейдс" вийшли вперед зусиллями Берге, який прийняв передачу від Бешама з правого флангу в карний майданчик та розстріляв ближній кут. Тоттенхем забив вже за дві хвилини після прориву Моури та відскоку до Кейна, якому вдалося прибрати захисника та пробити в дальній, але гол скасували через гру рукою у Лукаса – бразилець легенько зачепив м'яч при падінні. У підсумку, на перерву команди пішли за мінімальної переваги Шеффілда.

Другий тайм виявився вкрай сухим. Достатньо сказати, що до 84-ї хвилини команди провели всього три удари, а ще один у статистику не пішов – це Кейн забив з положення поза грою, але гол не зарахували. До того моменту господарі вже подвоїли свою перевагу внаслідок прострілу Стівенса з лівого флангу під удар Муссе. Наступний момент Шеффілда стався на 84-й хвилині, добивши Тоттенхем: Берге увірвався на правий край штрафного та викотив пас на ближню стійку, а Макберні випередив захисника й розстріляв ворота – 3:0. "Шпори" аж на 90-й зуміли забити гол престижу (відзначився Кейн), але на більше гостей не вистачило.

Таким чином, Шеффілд набрав 47 очок і піднявся з десятої на сьому сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Тоттенхем, маючи на один заліковий бал менше, опустився на дев'яту позицію.

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