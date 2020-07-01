Моуринью рассказал об общем видении развития Тоттенхэма с президентом лондонцев

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью призвал не ожидать от "шпор" громких трансферов летом.

"Есть две хорошие вещи. Первая: мистер Леви (президент Тоттенхэма – прим.) хочет того же, чего я хочу, чего хотят фанаты, – выигрывать футбольные матчи и пытаться завоевывать трофеи.

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Вторая хорошая вещь: нам не нужно много. Нам не нужно много игроков, нам не нужны огромные инвестиции. Это не наш профиль как клуба, с COVID-19 или без него, с Лигой чемпионов или без нее. Неважно, что случится с точки зрения турнирного результата, нам удастся улучшить наш состав, чего мы и хотим", – цитирует Моуринью ESPN.

После 31-го тура АПЛ Тоттенхэм расположился на 7-й строчке с небольшими шансами на попадание в еврокубки.

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