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Моуринью рассказал об общем видении развития Тоттенхэма с президентом лондонцев

1 июля 18:52 - Читати українською
Моуринью рассказал об общем видении развития Тоттенхэма с президентом лондонцев
Жозе Моуринью / Фото ФК Тоттенхэм

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью призвал не ожидать от "шпор" громких трансферов летом.

"Есть две хорошие вещи. Первая: мистер Леви (президент Тоттенхэма – прим.) хочет того же, чего я хочу, чего хотят фанаты, – выигрывать футбольные матчи и пытаться завоевывать трофеи.

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Вторая хорошая вещь: нам не нужно много. Нам не нужно много игроков, нам не нужны огромные инвестиции. Это не наш профиль как клуба, с COVID-19 или без него, с Лигой чемпионов или без нее. Неважно, что случится с точки зрения турнирного результата, нам удастся улучшить наш состав, чего мы и хотим", – цитирует Моуринью ESPN.

После 31-го тура АПЛ Тоттенхэм расположился на 7-й строчке с небольшими шансами на попадание в еврокубки.

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Теги
Англия Трансферы Тоттенхэм Тоттенхэм Жозе Жозе Моуринью
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