Шедевральный выстрел Забитцера в видеообзоре матча Герта – РБ Лейпциг – 0:3
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РБ Лейпциг на выезде разбил Герту в матче 22-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Герта – РБ Лейпциг.
завершено
Марсель Забитцер 28’
Норди Мукиеле 71’
Вилли Орбан 84’
28’ Марсель Забитцер
71’ Норди Мукиеле
84’ Вилли Орбан
РБ Лейпциг повел в счете в середине первой половины, когда Забитцер решился на мощный удар из-за пределов штрафной – мяч по безумной траектории залетел за шиворот голкиперу. А во второй половине Мукиеле и Орбан добили Герту голами
РБ Лейпциг разгромил Герту и вплотную приблизился к Баварии, Байер на последних секундах спасся от поражения Аугсбургу
Таким образом, РБ Лейпциг набрал 47 очков и расположился на второй строчке, Герта с 18 пунктами остался на 15 месте.
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