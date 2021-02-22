РБ Лейпциг на выезде разбил Герту в матче 22-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Герта – РБ Лейпциг.

РБ Лейпциг повел в счете в середине первой половины, когда Забитцер решился на мощный удар из-за пределов штрафной – мяч по безумной траектории залетел за шиворот голкиперу. А во второй половине Мукиеле и Орбан добили Герту голами

РБ Лейпциг разгромил Герту и вплотную приблизился к Баварии, Байер на последних секундах спасся от поражения Аугсбургу

Таким образом, РБ Лейпциг набрал 47 очков и расположился на второй строчке, Герта с 18 пунктами остался на 15 месте.