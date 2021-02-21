Чемпионат Германии 2020/21, 22-й тур

Аугсбург – Байер – 1:1

Голы: Нидерлехнер, 5 – Тапсоба, 90+5

Герта – РБ Лейпциг – начало в 16:30

Хоффенхайм – Вердер – начало в 19:00

Воскресную программу 22-го тура в Бундеслиге открывал между Аугсбургом и Байером. Леверкузенцы последнее время пробуксовывали, выиграв всего три из десяти матчей в чемпионате и вылетев за пределы зоны ЛЧ, да ещё и потерпев поражение от Янг Бойз в Лиге Европы с четырьмя пропущенными голами. А ещё в декабре подопечные Петера Босса реально думали о чемпионстве...

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Впрочем, на зону ЛЧ шансы ещё были. В случае победы над Аугсбургом "фармацевты" приблизились бы к четвёртому месту в таблице на расстояние трёх очков – осечка в этой ситуации была недопустима. Тем более, что Аугсбург проиграл три последних поединка в Бундеслиге. Впрочем, Байер снова опозорился, пропустив уже на 5-й минуте из-за фантастического ляпа голкипера Градецки. Нидерлехнер наказал Леверкузен – 1:0!

До последних секунд счёт не менялся, но на 90+5-й минуте Тапсоба таки спас гостей, замкнув прострел Грея – 1:1. Байер избежал поражения, но вряд ли фанатам "фармацевтов" стало от этого легче.

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