"Да, есть довольно немаленькая задолженность. Надеемся, что клуб солидный и сделает все возможное, чтобы рассчитаться с игроками. Потому что мы выполняли свою работу и выкладывались на сто процентов", – цитирует Филиппова Tribuna.com.

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Напомним, что в клубе есть многомесячная задолженность по зарплате перед игроками, поэтому Днепру-1 запретили регистрировать новых.

К слову, Филиппов подписал годичный контракт с клубом в августе 2023-го. За это время он провел за СК Днепр-1 27 матчей, в которых отметился 9 голами и 3 ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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