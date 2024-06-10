Владислав Шарай уже в ближайшее время может сменить место работы.

Полузащитник Вереса Владислав Шарай может покинуть ровенский клуб. По информации журналиста Дмитрия Венкова, 27-летний вингер входит в сферу интересов сразу нескольких клубов из Украины и Европы.

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Игроком интересуются две польские команды, представитель чемпионата Турции, несколько клубов УПЛ и перволиговые Буковина и Виктория. Отмечается также, что руководство Вереса хочет сохранить своего лидера, контракт с которым истекает 30 июня, и ведет переговоры о продлении соглашения.

Напомним, Шарай – воспитанник донецкого Олимпика. Выступал за Авангард, Сумы, Альянс и Ингулец. К Вересу присоединился в июле 2022 года. В прошлом сезоне провел за ровенчан 32 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов. Transfermarkt оценивает его в 300 тысяч евро.

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