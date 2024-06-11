"Неоднозначный сезон. С одной стороны, мы завершили чемпионат на второй строчке турнирной таблицы, хотя хотели бы в статусе лидера, потому что Шахтер всегда должен быть на первых местах. С другой стороны, считаю, что причина этого кроется не в уровне нашей игры, а в том, что происходило вне футбольного поля.

Белик ударил 70-летнего Ищенко после поражения Шахтера в юношеском Классическом – Динамо требует санкций

Об этом уже было много сказано на протяжении сезона, но я просто хочу напомнить эти моменты. Соперники Динамо переносили свои домашние матчи в Киев, и получалось так, что Динамо гостевые поединки проводило на своем поле. Это уже является и нарушением регламента, и просто непорядочным ходом с точки зрения честной конкурентной борьбы. К тому же киевляне переносили матчи, которые должны были играть на полях с искусственным покрытием, на натуральные газоны, что давало им преимущество. Тогда как Шахтер вынужден был играть на синтетике гостевые встречи, даже с учетом того, что наша команда имела более напряженный график и сложные условия, ведь параллельно представляла страну в Юношеской лиге УЕФА. Конечно, это не является оправданием, но эти факторы все же становились дополнительными сложностями для нашей команды и имели определенное влияние на результаты в борьбе за чемпионство.



Относительно Шахтера, то я считаю, команда прогрессировала и демонстрировала хороший, комбинационный футбол. Мы делали то, что требовало руководство, – использовали атакующий стиль игры, который бы понравился болельщикам. Даже если вспомнить провальные поединки с Ворсклой U-19 и Оболонью U-19, то в этих матчах мы имели много голевых возможностей, которые не реализовали. Но это, наверное, особенности юношеского футбола, в котором отсутствует должная стабильность, с чем и у нас были проблемы.

Если проанализировать то, сколько исполнителей в течение сезона играли на разных позициях, то можно прийти к выводу, что ощущалось отсутствие стабильности состава по разным причинам, когда, например, игроки травмировались, отбывали дисквалификации, отъезжали в первую команду и вызывались в расположение сборных. При этом считаю, что с задачей демонстрировать хорошую игру, таким образом совершенствуя свои навыки, мы справились, но причины вне футбольного поля поспособствовали тому, что по итогам сезона мы заняли второе место", – цитирует Белика пресс-служба Шахтера.

Динамо само себе стрельнуло в ногу: кто проиграл чемпионство Шахтеру, которому ничем не уступали, но надежда есть