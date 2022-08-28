Милан обыграл Болонью в рамках 3-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Действующие чемпионы Италии в предыдущем туре не смогли обыграть Аталанту. Это привело к изменениям в стартовом составе. В частности, Браим Диас уступил место новичку "россонери" Шарле Де Кетеларе.

Милан легко обыграл Болонью и стал лидером чемпионата – Жиру забил чудо-гол

Бельгиец еще не совсем адаптировался, но эпизодами демонстрировал очень хорошую игру. Именно его действия помогли открыть счет. Де Кетеларе отобрал мяч в центре поля, прошел к штрафной и отпасовал на Леау – португалец прошил голкипера.

Болонья ничего не смогла противопоставить фавориту. Милан доминировал, но еще забить сумел лишь раз. Правда, этот гол оказался настоящим шедевром. Оливье Жиру напомнил, что умеет забивать с самых причудливых позиций.