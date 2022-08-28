Мілан обіграв Болонью в рамках 3-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чинні чемпіони Італії в попередньому турі не змогли обіграти Аталанту. Це призвело до змін у стартовому складі. Зокрема Браїм Діас поступився місцем новачку "россонері" Шарле Де Кетеларе.

Мілан легко обіграв Болонью і став лідером чемпіонату – Жиру забив диво-гол

Бельгієць ще не зовсім адаптувався, але епізодами демонстрував дуже непогану гру. Саме його дії допомогли відкрити рахунок. Де Кетеларе виборов м'яч у центрі поля, пройшов до штрафного і відпасував на Леау – португалець прошив голкіпера.

Болонья нічого не змогла протиставити фавориту. Мілан домінував, але забити зумів лише де одного разу. Щоправда, цей гол виявився справжнім шедевром. Олів'є Жиру нагадав, що уміє забивати з найкарколомніших позицій.