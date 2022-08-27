В субботу, 27 августа, сыграли еще два поединка Серии А 2022/23. Отчет о матчах Милан – Болонья и Специя – Сассуоло читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 3 тур

Милан – Болонья – 2:0

Голы: Леау, 21, Жиру, 58

Специя – Сассуоло – 2:2

Голы: Бастони, 30, Нзола, 45+2 (пен) – Фраттези, 27, Пинамонти, 50

Удаление: Экдаль, 81 (Специя)

Действующий чемпион – Милан – принимал Болонью, набравшую после двух туров лишь один балл. "Россонери" уже потеряли очки с Аталантой, поэтому в планы подопечных Пиоли явно не входила вторая осечка.

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В середине первого тайма Милан открыл счет. Де Кеталаре классно отобрал мяч в центре поля, протащил в чужую штрафную и отдал на Леау. Португалец перехитрил Скорупски, пробив в ближний угол. Кипер ждал удара в дальний и упал в другую сторону, чем воспользовался Леау.

Еще в первом тайме подопечные Пиоли неоднократно могли укрепить свое преимущество, но сейвы Скорупски и собственная неточность не позволили. По игре "россонери" полностью превосходили соперников – классно действовал новичок Де Кетеларе, несколько раз оставил оппонентов в дураках. Впрочем, первый тайм завершился минимальным преимуществом Милана в счете.

После перерыва Оливье Жиру таки пробил Скорупски. Леау подал, а француз с лету в касание положил мяч в дальний угол. Роскошный гол чемпиона мира стал последним в матче. 2:0 – Милан набрал 7 очков (столько же у Ромы, Лацио и Торино) и возглавил турнирную таблицу. У Болоньи 1 балл.

Специя и Сассуоло набрали на старте сезона по 3 пункта и выясняли сильнейшего в очном противостоянии. Виктор Коваленко остался в запасе, но и без него было весело. В середине первого тайма команды обменялись голами – на точный удар Фраттези у Специи эффектно ответил Бастони. Перед свистком на перерыв хозяева вышли вперед благодаря реализованному пенальти.

На старте второго тайма Пинамонти сравнял счет. Коваленко появился на поле на 58-й минуте, но голов после выхода украинца уже не было. Специя еще и доигрывала вдесятером после удаления Экдаля. Сассуоло пошел в атаку и имел несколько хороших моментов, но Коваленко и Ко устояли. 2:2 – Сассуоло и Специя набрали по 4 очка.