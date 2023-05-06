Милан продолжает борьбу со своим соседом за зону Лиги чемпионов, а значит, в поединке против Лацио нужно было получить три очка. Казалось, что не все пойдет по плану Пиоли, особенно когда Леау получил травму в начале встречи. Но, в конце концов, это не помешало Милану забить быстрый гол в ворота Лацио. Бенассер на 17 минуте вывел свою команду вперед, а Тео Эрнандес, роскошным проходом через все поле удвоил счет. Лацио пытался создать хоть что-то, но ни разу так и не попал в створ ворот.

Милан провел идеальную репетицию в полуфинал ЛЧ – шедевр Тео и ошибка экс-звезды Шахтера прибили Лацио, Леау травмировался

Милан после 34 туров занимает четвертое место в турнирной таблице. От Ювентуса команда Пиоли отстает на два очка, а Интер опережает один балл, но обе команды еще должны сыграть в этом туре. Лацио остается на втором месте, имея в своем активе 64 пункта.