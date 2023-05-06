Здавалось, що не все піде за планом Стефано Піолі. Особливо, коли Леау отримав травму на початку зустрічі. Але, врешті-решт, це не завадило Мілану забити швидкий гол у ворота Лаціо. Бенассер на 17 хвилині вивів свою команду вперед, а Тео Ернандес, розкішним проходом через все поле подвоїв рахунок. Лаціо намагався створити бодай щось, але жодного разу так і не влучив у площину воріт.

Мілан провів ідеальну репетицію до півфіналу ЛЧ – шедевр Тео і помилка екс-зірки Шахтаря прибили Лаціо, Леау травмувався

Мілан після 34 турів посідає четверту сходинку у турнірній таблиці. Від Ювентуса команда Піолі відстає на два очки, а Інтер випереджає на один бал, але обидві команди ще мають зіграти в цьому турі. Лаціо залишається на другому місці, маючи у своєму активі 64 пункти.