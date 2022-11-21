Ингулец минимально, но уверенно победил Львов (1:0) в 14-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Подопечные Бартуловича быстро взяли игру под свой контроль и давили на соперника, которий почти ничего не создал на протяжении всего поединка. Единственным голом отличился Марусич, слету пробив под перекладину.

Ингулец минимально переиграл Львов, опустив "горожан" на дно таблицы - Бартулович одержал дебютную тренерскую победу