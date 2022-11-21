Шедевр слету в видеообзоре матча Ингулец – Львов
15:42 - Читати українською
Ингулец минимально, но уверенно победил Львов (1:0) в 14-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Максим Грисьо 84’
84’ Максим Грисьо
Подопечные Бартуловича быстро взяли игру под свой контроль и давили на соперника, которий почти ничего не создал на протяжении всего поединка. Единственным голом отличился Марусич, слету пробив под перекладину.
Ингулец минимально переиграл Львов, опустив "горожан" на дно таблицы - Бартулович одержал дебютную тренерскую победу
Благодаря победе Ингулец оттолкнулся от дна турнирной таблицы УПЛ, набрав 10 зачетных баллов. Место команды из села Петрово занял Львов, имеющий в своем активе 9 пунктов.
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