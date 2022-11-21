Інгулець мінімально, але впевнено переміг Львів (1:0) у 14-му турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Підопічні Бартуловіча швидко взяли гру під свій контроль і тиснули на суперника, який майже нічого не створив протягом усього поєдинку. Єдиним голом відзначився Марусич, зльоту пробивши під поперечку.

Інгулець мінімально переграв Львів, опустивши "містян" на дно таблиці – Бартуловіч здобув дебютну тренерську перемогу

Завдяки перемозі Інгулець відштовхнувся від дна турнірної таблиці УПЛ, набравши 10 залікових балів. Місце команди зі села Петрове посів Львів, який має у своєму активі 9 пунктів.