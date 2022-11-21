Ингулец после поражения от Металлиста 1925 упал на последнюю позицию в турнирной таблице и остался без главного тренера. Сергея Лавриненко уволили, а исполняющим обязанности назначили Младена Бартуловича. Его тренерский дебют пришелся на матч с Динамо, где произошло поражение, однако в стратегически важном поединке со Львовом он уже был обязан набирать очки.

Львов подписал экс-лидера Карпат

"Горожане" тоже не имели права уступать, ведь они и так шли на предпоследней позиции. В таких условиях ожидать яркого футбола не приходилось – тем более, на размокшем газоне стадиона в Петрово. К концу встречи поле превратилось в болото даже без дождя.

Первый тайм у гостей выдался ужасным. Они не создали ни одного момента, да и вообще существенно уступали в активности. Ингулец выглядел значительно интереснее, а что самое главное – острее. Уже на 12-й минуте Ситало мог открывать счет выстрелом из зоны перед штрафной, однако мяч пролетел над перекладиной.

На 37-й же Кухарук получил заброс от Запорожца и нанес удар в падении. На этот раз львовян выручила перекладина. В конце концов, на 44-й Ингулец добился своего: Марусич, который появился на поле на 21-й минуте, подхватил отскок от Васильева и мощно пробил с лету метров с 24-х – без шансов для Ильющенкова! 1:0.

В начале второго тайма Олег Дулуб провел тройную замену, но от этого его команда лучше не заиграла. Ингулец даже на сыром газоне выглядел техничнее, интенсивнее и изобретательнее, в то время как Львов так и не смог организовать хоть какой-то момент. В конце встречи гости еще и в меньшинстве остались в результате удаления Грисьо.

Правда, при всем своем преимуществе петровцы тоже много не создали. Во втором тайме вспоминается только мощный выстрел Ситало, который Ильющенков перевел над перекладиной. Кроме того, в компенсированное время Одарюк запорол выход один на один. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ингульца.

Петровцы набрали 10 очков и поднялись с последней позиции на четырнадцатую. Львов же с 9 зачетными баллами в активе опустился на дно.

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