Шедевр Сімеоне у відеоогляді матчу Верона – Ювентус – 2:1
22:16 - Читать на русском
Ювентус в рамках поєдинку 10-го туру Серії А зазнав сенсаційної поразки у Вероні. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
11’ Джованні Сімеоне
14’ Джованні Сімеоне
Вестон Маккенні 80’
11’ Джованні Сімеоне
14’ Джованні Сімеоне
80’ Вестон Маккенні
Ювентус зазнав другої поразки поспіль. В обох випадках суперниками були далеко не гранди Серії А. Слідом за Сассуоло туринців обіграла Верона.
Верона перемогла Ювентус завдяки фантастичному дублю Сімеоне – "б'янконері" не виграли в третьому матчі поспіль
Відзначимо нападника "мастифів" Джованні Сімеоне. Саме його дубль дозволив господарям набрати чергові три очки. Особливо розкішним видався другий м'яч аргентинця. Форвард класно закрутив м'яч у дальню дев'ятку. Юве спромігся відіграти лише один м'яч завдяки потужному удару Маккені.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter