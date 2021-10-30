Ювентус в рамках поєдинку 10-го туру Серії А зазнав сенсаційної поразки у Вероні. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ювентус зазнав другої поразки поспіль. В обох випадках суперниками були далеко не гранди Серії А. Слідом за Сассуоло туринців обіграла Верона.

Верона перемогла Ювентус завдяки фантастичному дублю Сімеоне – "б'янконері" не виграли в третьому матчі поспіль

Відзначимо нападника "мастифів" Джованні Сімеоне. Саме його дубль дозволив господарям набрати чергові три очки. Особливо розкішним видався другий м'яч аргентинця. Форвард класно закрутив м'яч у дальню дев'ятку. Юве спромігся відіграти лише один м'яч завдяки потужному удару Маккені.