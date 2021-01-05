Опорный полузащитник Динамо Загреб Кристиан Якич попал в символическую "десятк", как автор одного из лучших голов чемпионата Хорватии. Его выстрел в ворота Истры 1961 оказался на третьей строчке рейтинга.

Динамо ведет переговоры с полузащитником Загреба, – СМИ

Якич, оказавшись у ворот соперника, воспользовался ошибкой защитника, подхватил сферу и подняв ее в воздух мощным ударом из-за пределов штрафной вогнал мяч под перекладину.

Напомним, по сообщению СМИ, к 23-летнему хорвату предметный интерес проявляет киевское Динамо. Клубы уже ведут переговоры, а цена, которую хотят получить хорваты за хавбека, является приемлемой для киевлян. Другие детали пока неизвестны.

К слову, Якич перешел в загребское Динамо в августе 2020-го из Локомотивы за 1,2 млн евро. Его контракт с клубом действует до июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 2 млн евро.

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