Опорний півзахисник Динамо Загреб Крістіан Якіч потрапив до символічної "десятки", як автор одного з найкращих голів чемпіонату Хорватії. Його постріл у ворота Істри 1961 опинився на третій сходинці рейтингу.

Динамо веде перемовини з півзахисником Загреба, – ЗМІ

Якіч, опинившись біля воріт суперника, скористався помилкою захисника, підхопив сферу і піднявши її у повітря потужним ударом з-за меж штрафного майданчика увігнав м'яч під поперечину.

Нагадаємо, за повідомленням ЗМІ, до 23-річного хорвата предметний інтерес проявляє київське Динамо. Клуби вже ведуть перемовини, а ціна, яку хочуть отримати хорвати за хавбека, є прийнятною для киян. Інші деталі наразі невідомі.

До слова, Якіч перейшов у загребське Динамо у серпні 2020-го з Локомотиви за 1,2 млн євро. Його контракт з клубом чинний до червня 2025 року. Transfermarkt править за гравця 2 млн євро.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі