Самым заметным и ярким в составе украинцев в поединке против Мальты стал Михаил Мудрик, которому наконец-то удалось отличиться дебютным голом за "сине-желтых". Победа над мальтийцами позволила команде Сергея Реброва оказаться на второй строчке турнирной таблицы группы С, опередив итальянцев ("Скуадра Адзурра" в параллельной встрече уступила Англии (1:3).

Уже в ноябре украинцы проведут решающий матч против Италии, у которой есть игра в запасе (встреча с Северной Македонией). При равном количестве очков, на Евро-2024 отправятся апеннинцы, благодаря победе над Украиной на Сан-Сиро (2:1). О неожиданных трудностях с Мальтой, трансферном ажиотаже вокруг Трубина, "прорыве" Мудрика и шансах Реброва и Ко на поездку на чемпионат Европы смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

Новые 100 млн для Шахтера, сокровище для Реброва и гении на скамейке – такого шоу Украины против чемпионов еще не видели