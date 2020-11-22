Шедевр Мхитаряна в видеообзоре матча Рома – Парма – 3:0
18:42 - Читати українською
Рома легко разобралась с Пармой в рамках 8-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Парма продолжила свою безвыигрышную серию в чемпионате до 5 матчей. Рома фактически гарантировала себе очередные три очка еще в первом тайме, когда были забиты все три гола.
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Отмечались Майораль и Генрих Мхитарян (дважды). Особенно красивым получился первый гол бывшего полузащитника донецкого Шахтера.
Благодаря этой победе команда Паулу Фонсеки набрала 17 очков и догнала в турнирной таблице Милан, который занимает второе место.
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