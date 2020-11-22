Рома легко разобралась с Пармой в рамках 8-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Парма продолжила свою безвыигрышную серию в чемпионате до 5 матчей. Рома фактически гарантировала себе очередные три очка еще в первом тайме, когда были забиты все три гола.

Сассуоло возглавил Серию А, Интер оформил впечатляющий камбэк за 20 минут, Рома устроила разгром с дублем Мхитаряна

Отмечались Майораль и Генрих Мхитарян (дважды). Особенно красивым получился первый гол бывшего полузащитника донецкого Шахтера.

Благодаря этой победе команда Паулу Фонсеки набрала 17 очков и догнала в турнирной таблице Милан, который занимает второе место.