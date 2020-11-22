Рома легко розібралася з Пармою в рамках 8-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Парма продовжила свою безвиграшну серію в чемпіонаті до 5 матчів. Рома фактично гарантувала собі чергові три очки ще у першому таймі, коли були забиті усі три голи.

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Відзначалися Майораль та Мхітарян (двічі). Особливо красивим вийшов перший гол колишнього півзахисника донецького Шахтаря.

Завдяки цій перемозі команда Паулу Фонсеки набрала 17 очок та наздогнала у турнірній таблиці Мілан, який посідає другу сходинку.