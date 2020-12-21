Шедевр Гарсії у відеоогляді матчу Ейбар – Реал – 1:3
00:18 - Читать на русском
Ейбар приймав Реал в рамках 14-го туру Ла Ліги. Дивіться огляд поєдинку на Футбол 24.
завершено
Лука Модріч 13’
Лукас Васкес 90+2’
13’ Лука Модріч
90+2’ Лукас Васкес
Бензема вивів Реал вперед вже на 6-й хвилині, а згодом Модріч подвоїв перевагу мадридців.
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Ейбар спробував повернути інтригу у матч і зробив це дуже ефектно. Кіке Гарсія ювелірним ударом відправив м'яч у ворота Тібо Куртуа. Після перерви господарі вирівняли малюнок гри, але клас суперниа дався взнаки – перед фінальним свистком гравці Зідана організували третій гол.
Перемога підняла Реал на другу сходинку, Ейбар – 14-й.
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