Бензема вивів Реал вперед вже на 6-й хвилині, а згодом Модріч подвоїв перевагу мадридців.

Реал здолав Ейбар і наздогнав Атлетіко на вершині турнірної таблиці Ла Ліги

Ейбар спробував повернути інтригу у матч і зробив це дуже ефектно. Кіке Гарсія ювелірним ударом відправив м'яч у ворота Тібо Куртуа. Після перерви господарі вирівняли малюнок гри, але клас суперниа дався взнаки – перед фінальним свистком гравці Зідана організували третій гол.

Перемога підняла Реал на другу сходинку, Ейбар – 14-й.

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