Наставник английского Манчестер Юнайтед Ральф Рангник с победы начал свою карьеру на Олд Траффорд. Манкунианцы дома в рамках 15-го тура Премьер-лиги минимально одолели лондонский Кристал Пэлас.

62-летний специалист – первый немецкий тренер с победой в стартовом матче АПЛ, сообщает Opta Sports.

Гол Фреда во втором тайме сделал дебют Рангника уникальным. Ранее пятеро его соотечественников не смогли взять 3 очка в начале работы в чемпионате Англии. В частности, достижение не покорилось Феликсу Магату, Юргену Клоппу, Яну Зиверту, Даниэлю Фарке и Томасу Тухелю.

Победа над Пэлас позволила МЮ подняться на 6-е место в АПЛ. До зоны Лиги чемпионов всего 3 очка.

Манчестер Юнайтед победил Кристал Пэлас в дебютном матче под руководством Рангника, Тоттенхэм разгромил Норвич