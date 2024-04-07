Вторая лига 2023/24, 22-й тур

Дружба Мировка – Чайка – 1:1

Голы: Порохня, 40 – Семенец, 17

Звягель – ЮКСА – 0:2

Голы: Ховайко, 29, Демиденко, 72

Удаление: Чередниченко, 70 (Звягель)

Нереализованный пенальти: Морговский, 43 (Звягель)

Карпаты Львов-2 – Нива Винница – 0:0

Кудривка – Кремень-2 – 4:2

Голы: Евтушенко, 5, 24, Зоренко, 55, 65 – Куць, 11, Заиченко, 64

В битве лидеров ЮКСА оказался сильнее Звягель. Ховайко вывел ЮКСА вперед на 29-й минуте, а перед перерывом Звягель мог отыграться, но Морговский не реализовал пенальти – вратарь отбил. Во второй половине Звягель остался в меньшинстве – вторую желтую получил Чередниченко. А спустя 2 минуты Демиденко удвоил преимущество ЮКСА.

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Карпаты Львов-2 и Нива Винница не смогли выявить сильнейшего, расписав безголевую ничью. Также без победителя завершилась игра Дружбы и Чайки – команды обменялись голами Семенца и Порохни еще в первом тайме. А Кудривка перестреляла Кремень-2. Евтушенко и Зоренко оформили по дублю, на что голами смогли ответить Куць и Заиченко.