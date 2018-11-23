У Бурды растяжение икроножной мышцы – участие защитника в матче против Александрии под вопросом

Защитник Динамо Никита Бурда вернулся из расположения сборной Украины с повреждением, которое не позволило ему сыграть против Турции.

По информации Dynamo.kiev.ua, Бурда прошел медобследование, которое выявило, что у Никиты растяжение икроножной мышцы.

Шапаренко заинтересовал Фенербахче

Травма не слишком серьезная, однако участие защитника в ближайшем матче Динамо против Александрии остается под вопросом, но не исключено, что Бурда таки сможет сыграть.

Сейчас игрок тренируется по индивидуальной программе под бдительным оком врачей столичного клуба.

К слову, поединок 16-го тура УПЛ Олексаднрия – Динамо состоится в воскресенье, 25 ноября. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:30.

"Начало 2017 года могло стать роковым для Динамо, было желание все бросить": Суркис – о самом трудном моменте для клуба