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У Бурды растяжение икроножной мышцы – участие защитника в матче против Александрии под вопросом

08:23 31 Читати українською
У Бурды растяжение икроножной мышцы – участие защитника в матче против Александрии под вопросом
Никита Бурда / А. Петренко

Защитник Динамо Никита Бурда вернулся из расположения сборной Украины с повреждением, которое не позволило ему сыграть против Турции.

По информации Dynamo.kiev.ua, Бурда прошел медобследование, которое выявило, что у Никиты растяжение икроножной мышцы.

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Травма не слишком серьезная, однако участие защитника в ближайшем матче Динамо против Александрии остается под вопросом, но не исключено, что Бурда таки сможет сыграть.

Сейчас игрок тренируется по индивидуальной программе под бдительным оком врачей столичного клуба.

К слову, поединок 16-го тура УПЛ Олексаднрия – Динамо состоится в воскресенье, 25 ноября. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:30.

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Украина16 тур

Александрия - Динамо Киев: Воскресенье 25 ноября 2018

Александрия
до матча
2
дн
:
7
час
:
34
мин
Динамо Киев
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