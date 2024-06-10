Главный тренер Олег Дулуб и его ассистент Александр Грановский покинут клуб, сообщил ФК ЛНЗ.

ЛНЗ объявил об уходе двух игроков – они помогли черкасцам пробиться в УПЛ

Дулуб возглавил черкасский клуб 30 августа 2023 года, когда команда боролась за выживание в УПЛ. Под его руководством ЛНЗ не только сохранил прописку в элитном дивизионе, но и занял седьмое место. Александр Грановский, помощник главного тренера, присоединился к штабу 24 октября того же года.

К слову, "фиолетовые" под руководством Олега Дулуба сыграли 25 матчей, в которых одержали 10 побед, 8 матчей сыграли вничью и потерпели 7-ми поражений.

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