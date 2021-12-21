Шаран встречался с президентом Миная, – СМИ
10:25 - Читати українською
Закарпатский Минай пока остается без главного тренера.
Владимир Шаран на выходных провел встречу с президентом Минаем Валерием Пересоляком, сообщает Meta-ratings.
Шаран стал фаворитом на должность наставника Миная – у экс-тренера Александрии четыре конкурента, – СМИ
Стороны обсуждали потенциальное сотрудничество, но пока в переговорах конкретики не было достигнуто. Напомним, последним местом работы Шарана была Александрия, которую специалист покинул летом.
Недавно Минай объявил о разрыве контракта с Игорем Леоновым. После 18 туров чемпионата Украины закарпатцы расположились в зоне вылета на 15-й строчке.
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