Закарпатский Минай пока остается без главного тренера.

Владимир Шаран на выходных провел встречу с президентом Минаем Валерием Пересоляком, сообщает Meta-ratings.

Шаран стал фаворитом на должность наставника Миная – у экс-тренера Александрии четыре конкурента, – СМИ

Стороны обсуждали потенциальное сотрудничество, но пока в переговорах конкретики не было достигнуто. Напомним, последним местом работы Шарана была Александрия, которую специалист покинул летом.

Недавно Минай объявил о разрыве контракта с Игорем Леоновым. После 18 туров чемпионата Украины закарпатцы расположились в зоне вылета на 15-й строчке.

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